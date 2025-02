Blau-Schwarz färbelt steirische Aufsichtsräte um

Seit Tagen herrscht Aufregung in Landes-Unternehmen um geplante blau-schwarze Umfärbelungen – so wurde gestern überraschend das Kulturkuratorium abgesetzt. Kritische Stimmen würden mundtot gemacht, wetterte prompt die SPÖ, die nach dem Ausscheiden aus der Landesregierung in einigen Aufsichtsräten nicht mehr vertreten sein wird. Etwa in der Kages, wo Günter Dörflinger als Vorsitzender abgelöst und durch den ÖGK-Chef Peter McDonald (ein ÖVP-Mann) ersetzt wird.