Graz: Alles startklar für den größten Ball Europas

Rund 30 Musiker und Gruppen, darunter Marc Pircher oder Die Edlseer, werden am Freitag für Stimmung sorgen. Als Stargast spielt heuer nach ihrem gefeierten Auftritt beim Bauernbundball 2023 wieder Schlager-Superstar Melissa Naschenweng auf. „Ein g’standenes Kärntner Dirndl, ganz ohne Starallüren und Sonderwünsche“, freut sich Bauernbund-Boss Franz Tonner, der am Samstag in den frühen Morgenstunden in bewährter Manier den letzten Gast hinausbegleiten wird.