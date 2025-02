Einsamer Bär „Mark“ kriegt brummelige Gesellschaft

Unser lieber Felix war 30 Jahre lang zu Belustigung von Gästen eines Lokals in unserem südlichen Nachbarland in einem nackten Betongehege eingesperrt. Und das, ohne jemals Grün unter die Tatzen gespürt zu haben. Von Spielen oder gar einem Bad in einem Naturteich konnte das gequälte Geschöpf nur träumen“, schildert Vier-Pfoten-Direktorin Eva Rosenberg.