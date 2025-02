Irres Spektakel: „Acht Tore, die nichts wert sind“

„Alles wird im Metropolitano entschieden“

Spannung ist somit weiterhin garantiert! „Alles bleibt gleich, alles wird im Metropolitano entschieden“, titelt die „Marca“ nach dem Torfestival. Das Rückspiel findet am 2. April in Madrid statt. Im zweiten Halbfinal-Duell tritt Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba am Mittwoch zum Hinspiel bei Real Sociedad an.