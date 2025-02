Silo stürzte in Feld, Bremsen von Lkw versagten

Bremsen versagten, Lkw rutschte über Hang

Der zweite Unfall ereignete sich um kurz vor 13 Uhr. Ein Tscheche (60) fuhr mit dem Lkw auf der L13 in Gries im Sellraintal von Kühtai kommend in Richtung Sellrain bergab. „Kurz vor der Ortstafel funktionierten laut Angaben des Lenkers die Bremsen nicht mehr“, so die Polizei. Der „Brummi“ prallte gegen zwei Straßenlaternen, geriet über den Fahrbahnrand hinaus, kippte in einem Feld zur Seite und touchierte einen Holzstadel. „Anschließend rutschte der Lkw den Hang hinab und am blieb am Fuße des Hanges liegen.“