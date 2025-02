Schumacher und Barrichello sind jetzt Gegner

Von 2000 bis 2005 war Rubens Barricchello Teamkollege von Schumacher, zweimal durfte der Brasilianer in 18 Jahren selbst Vize-Weltmeister werden. Mehr als elf Siege in waren ihm in der Formel 1 aber nicht gegönnt, Nummer 12 musste er in Spielberg kurz vor dem Ziel abgeben. Trotzdem war „Schumi“ 2010 in Ungarn nicht verlegen, als er im Mercedes den Williams von Barrichello auf der Start-Ziel-Geraden in die Wiese drückte.