12-Jährige bei OP: Bald Entscheidung über Anklage

Am 13. Jänner 2024 schleuste eine Grazer Chirurgin ihre erst zwölf Jahre alte Tochter in einen Operationssaal ein. Dort wurde ein Notfallpatient, ein damals 33-jähriger Steirer nach einem Forstunfall, operiert. Dabei soll, so der Verdacht, auch das Mädchen Hand angelegt und sogar ein Loch in seinen Kopf gebohrt haben.

Mehrere Versionen

Im Juni deckte die „Krone“ den Fall auf, kurz davor hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Drei Versionen, was tatsächlich geschehen sein soll, finden sich im Ermittlungsakt. Die erste Version, welche auch vom eigentlichen Operateur zumindest spitalsintern zugegeben wurde, mittlerweile aber geleugnet wird: „Ja, sie hat gebohrt!“ Die Chirurgin bestritt anfänglich gänzlich, dass ihre Tochter Hand angelegt hat.