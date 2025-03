Zusätzliche „Hürden“ vorm Start in Apeldoorn

Vom Verlauf der EM (die Hürden-Vorläufe beginnen am Donnerstag, die Finalläufe am Freitag) hängt auch die Teilnahme bei der Hallen-WM in China Ende März ab: „Da fahr ich aber nur hin, wenn ich mir die 7,95 zutraue. Sonst konzentriere ich mich auf die Freiluft-WM im September in Tokio.“ Der Weg zum 100m-Hürden-Bewerb in Japan wird allerdings ein steiniger für die HSZ-Soldatin, die nebenbei das Lehramt-Studium absolviert und mit der Kombination Italienisch, Geographie sowie Sport beinahe fertig ist: „Das Limit, das schon für Olympia mit 12,77 hart war, wurde auf 12,73 runtergeschraubt. Und meine Bestzeit liegt derzeit bei 12,87.“