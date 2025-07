Fix: Ex-Goalgetter Emegha feiert Comeback in Graz!

Der Countdown ist eröffnet! Freitag (20.30) startet Sturm beim LASK in die Bundesliga-Saison. Bis dahin wird auch der neue Einser-Tormann (Oliver Christensen?) an Bord sein. Ob der Däne von Fiorentina in Linz schon Debüt feiert, ist offen. Matteo Bignetti, der in der Vorbereitung und im Cup gute Figur machte, stünde auch bereit.