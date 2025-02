Stein der Weisen wird in Bahrain niemand finden

Rückblick: Barcelona Ende Februar 2018 – Frau Holle hatte pünktlich zu Beginn der Testfahrten ein weißes Laken über den Circuit de Catalunya gespannt. Während man vor der Mercedes-Garage „Frosty, den Schneemann“ erschuf, sich Kimi Räikkönen die Frage stellte, „keine Ahnung, ob ich hier in Finnland oder Spanien bin?“, standen die Formel 1-Räder still.

Gut, das passiert in den kommenden drei Tagen in Bahrain nicht, dennoch könnten die prognostizierten niedrigen Temperaturen in der Wüste für die eine oder andere Sorgenfalte sorgen. 15, 15 und 17 Grad, wobei es am Donnerstag sogar leicht regnen könnte.