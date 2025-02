Mit 37 fand Peter noch einmal einen neuen „Kick“

Mit 2:10:06 hält der 37-Jährige seit 2020 den österreichischen Rekord. Den will er noch verbessern. „Ich will mein gesamtes Leistungspotenzial ausschöpfen“, erklärt Herzog. „Das sind nicht diese 2:10:06. Viele Topläufer zeigen auch jenseits der 40 noch, was möglich ist. Ich habe noch ein paar gute Jahre vor mir, das motiviert auch.“