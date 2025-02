St. Pölten gelingt Auswärtssieg in Lustenau!

Der SKN St. Pölten hat seine Siegesserie in der 2. Liga nach der Winterpause fortgesetzt! Die Niederösterreicher siegten am Freitag bei Austria Lustenau mit 1:0 (0:0), für die „Wölfe“ war es der fünfte Erfolg in Folge in der Liga. In der Tabelle ist St. Pölten vorerst Fünfter. Der SV Stripfing holte zum Frühjahresstart mit einem 2:0 (0:0) gegen den SKU Amstetten Zähler im Abstiegskampf, der FAC und Kapfenberg trennten sich in Wien mit einem 1:1 (1:0).