Kampf um Rettung von KTM: Was passiert mit Pierer?

Der Restrukturierungsplan der Pierer Industrie AG wurde am Donnerstag abgesegnet, die Verhandlungen mit Investoren laufen weiterhin auf Hochtouren – doch gibt es am Dienstag auch grünes Licht durch die Gläubiger für den Sanierungsplan von KTM? Vor dem Gerichtstermin ist die Anspannung groß. Unter den Banken und Finanzinstituten rumort es weiterhin. Was dahintersteckt, lesen Sie hier.