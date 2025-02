Salzburger Kicker: „Haben den Aufstieg im Sinn“

Lieferings Herbst war weder Fisch noch Fleisch, man hofft auf ein besseres Frühjahr, traditionell läuft’s da besser. Zumindest in einer Statistik ist das Farmteam (endlich) ganz oben: Mit drei „Stierwoschan“ im Kader hat die Beichler-Crew die meisten in der Liga. Mit breiter Brust kann Josef Weberbauer in die Rückrunde gehen, der Tennengauer startet mit der Admira aus der Pole Position ins Meisterschaftsrennen.