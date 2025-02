Korea-Präsenzdienst für Hwang statt Liga-Endspurt

Die Ausgangslage ist pikant: Bei einem Spiel mehr treffen die Stadt-Salzburger am Freitag daheim im Sportzentrum Mitte auf den punktgleichen Vierten Stockerau. „Ich höre, sie kommen mit einer extrem starken Mannschaft“, ist Obmann Walter Windischbauer gewarnt. Ehe am Sonntag der um einen Punkt bessere Dritte Linz nach Salzburg kommt. Just vor diesen Schnittpartien“ – danach stehen nur mehr zwei Spiele an – liegt der Druck zwecks Final Four-Quali also bei den Salzburgern.