Kinder in Video: „Es gibt keinen besseren Ort!“

Videobotschaft in den Sozialen Medien

Die Botschaften sind unmissverständlich: „Vertrauen wollen wir, dass wir mehr wert sind als Geld“, schickten die 23 Kinder der 3a Klasse alle aus den Ferien eine Botschaft. Der Vater eines Buben schnitt die Szenen dann zusammen. Grubinger: „Sie sind mit so viel Eifer dabei.“ Die Frustration sei in der Klasse groß. Selbst wenn noch ein Jahr Übergangszeit kommen sollte und die Drittklassler ihre Volksschulzeit abschließen können, wünschen sich alle, dass der Schulbetrieb langfristig nicht „eingestampft“ wird.