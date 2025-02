Doch noch Hoffnung für Volksschule Schwarzstraße

Die katholische Privatschule baut auf einen breiten Rückhalt: 5900 Menschen hatten am Dienstag die Petition bereits unterschrieben. Für die Kundgebung am Freitag (13 Uhr) laufen Vorbereitungen. Die Schule will Stadt, Land, Stift Admont und Erzdiözese wieder zurück an den Verhandlungstisch bringen. Erste Bewegung gibt es.