Die kleine Botin kocht Wärmendes

Morgens gibt es bei uns oft ein winterliches Porridge. Warme Breie oder angeröstete Flocken sind bekömmlicher als das rohe Müsli aus dem Supermarkt. Dazu koche ich Haferflocken (oder Hirse) in pflanzlicher Milch und gebe gegen Ende der Garzeit Apfel- oder Birnenstückchen dazu. Mit Zimt, Mandelmus und etwas Honig wird es noch „runder“ und versorgt so gleich am Morgen mit hochwertigen Inhaltsstoffen, die lange satt machen und helfen, sich gegen die Kälte zu wehren .