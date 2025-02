Aufstieg das Ziel! Jusic hat mit Donau einiges vor

Der Titelkampf in der Wiener Stadtliga wird im Frühjahr extrem spannend zugehen - sieben bis acht Teams kämpfen um den Aufstieg in die 3. Liga. Mit Donau geht ein Favorit aus der Lauerstellung ins Rennen. Für Obmann Nermin Jusic hat man in der Hinrunde nicht komplett überzeugen können – das will man jetzt aber im Frühjahr ändern und am Ende ganz oben stehen. Das ganze Interview gibt es im Video.