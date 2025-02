Hypo Tirol zieht sich aus dem Profi-Sport zurück

Österreichs Profi-Sport verliert ein Aushängeschild

Der in dieser Saison noch ungeschlagene Cup-Sieger ist mit zwölf österreichischen Meistertiteln und sechs Cup-Siegen der zweiterfolgreichste nationale Volleyball-Verein. Die fehlende Konkurrenz verleitete die Innsbrucker 2017 sogar zur Nutzung einer sogenannten Wildcard in der deutschen Bundesliga. Dabei gingen die Tiroler eine Kooperation mit dem deutschen Verein TSV Unterhaching ein, um als „Hypo Tirol Alpenvolley Haching“ bis 2020 in Deutschland spielen zu können. In der ersten Saison erreichte die Spielgemeinschaft sogleich das Play-off und den dritten Platz.