CL-Aufreger! Hätte Bayern-Tor nicht zählen dürfen?

Bayern München ist am Dienstag mit einem blauen Auge davongekommen. Die Deutschen rannten lange an, scheiterten jedoch entweder an Celtic-Keeper Kasper Schmeichel oder an zu ungenauen Abschlüssen. Schließlich erlöste Alphonso Davies die Münchner mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit, was nach dem 2:1-Hinspielerfolg reichte. Doch das Tor der Bayern sorgt nun für Gesprächsstoff.