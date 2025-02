Putzlappen statt Hantel: Hausarbeit macht schlank

Wir haben Beispiele dafür: Wussten Sie etwa, dass man beim Staubsaugen bis zu 150 Kalorien in einer halben Stunde verbrennen kann? Mit dem Hin- und Herbewegen des Geräts stärkt man zudem den gesamten Körper, allen voran Arme und Beine. Staubwischen klingt in erster Linie nicht nach einem Work-out, aber hier verbrennt man etwa 75 Kalorien in 30 Minuten – das ist wie ein kurzer Spaziergang, nur, dass man gleichzeitig Staub loswird. Fensterputzen bringt es sogar auf bis zu 200 Kalorien in einer Stunde. Ganz nebenbei ist Hausarbeit auch ein Stresskiller. Also, gehen Sie es an!