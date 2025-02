Matthäus: Kompany muss jetzt Lösungen finden

Bayern immernoch europäische Elite

Schon heute wartet die nächste Herausforderung auf den FC Bayern. In Champions League geht es im Rückspiel gegen Celtic Glasgow. Das Hinspiel konnten die Münchner mit 2:1 für sich entscheiden. Sollten sich die Bayern zu Hause durchsetzen können, warten mit Atlético Madrid oder Bayern Leverkusen absolute Top-Gegner im Achtelfinale. Was die europäischen Titelchancen angeht bleibt Lothar Matthäus trotzdem zuversichtlich. „Sie gehören für mich nach wie vor zu den Top-Teams in Europa, weil sie es anders können als am Samstag“, schreibt der 63-jährige.