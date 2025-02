„Zeit zum Erholen!“ Fällt Kane bei den Bayern aus?

Bahnt sich da eine eklatante Schwächung des FC Bayern an, muss Deutschlands Rekordmeister im Champions-League-Playoff womöglich auf Goalgetter Harry Kane verzichten? Die Gefahr scheint zu bestehen, denn am Tag vor dem entscheidenden Rückspiel gegen Celtic Glasgow fehlte der 31-Jährige heute am Nachmittag im Abschlusstraining für den Europacup-Knaller …