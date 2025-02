Nordische Ski-WM: Das ist der ÖSV-Langlauf-Kader

Skisprung-Kader folgt

Die zwölf Langlaufmedaillenentscheidungen der Titelkämpfe gehen vom 27. Februar bis 9. März in Szene. Die ÖSV-Teams in der Nordischen Kombination wurden bereits in der Vorwoche bekanntgegeben, jenes der Skispringer soll noch am (heutigen) Montag folgen.