„Ich würde ihn am liebsten bis morgen herumtragen“

Vor mehr als 1000 Fans in der JUFA Arena in Bleiburg waren es nämlich die Außenseiterinnen aus der Steiermark, die sich den ersten Satz mit 25:19 holten. „Da habe ich kurz gedacht, dass es sich vielleicht nicht ausgeht. Wir haben erwartet, dass es, weil ihnen Kapitänin Julia Mitter gefehlt hat, vielleicht einfach für uns wird. Der erste Satz war der Beweis, dass man so nicht denken darf.“ Danach holten Mehic und Co. die Sätze zwei bis vier und den Pokal. Am Samstag startet das Viertelfinale der heimischen Liga. Als Siegerinnen des Grunddurchgangs heißt das Ziel für Post nun Meistertitel.