„Iokaste“: Die Mutter des Krieges und ihre Kinder

Das Ende der Figuren schwingt in allen Darstellungen von Anfang an mit: Karola Niederhuber scheint als Iokaste schon zu Beginn zu wissen, dass sie mit ihren diplomatischen Bemühungen erfolglos bleiben wird – sie versucht es dennoch. Und auch Robert Maximilian Rausch als Eteokles und Mario Lopatta als Polyneikes legen ihre Figuren so an, dass trotz all der großen Worte eigentlich kein Weg zum Frieden möglich scheint. Gleich mehrfach nimmt Dominik Puhl als Menoikeus das blutige Ende mit seinen verzweifelten Selbstmorden vorweg.