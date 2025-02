Zoff eskaliert: Stöckl tritt bei den Polen zurück

Zuletzt hatte es öffentlich geäußerte Kritik von Malysz an Stöckl gegeben, die den früheren ÖSV-Betreuer nun zum Rücktritt veranlasste. Die polnischen Springer des Tiroler Cheftrainers Thomas Thurnbichler um Olympiasieger Kamil Stoch und Dawid Kubacki befinden sich in der laufenden WM-Saison in einer veritablen Krise.