Liensberger: „Ich bin das Rennen für sie gefahren“

„… dann ist vieles im Leben leichter“

Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an den Leistungen der Technik-Spezialistin gegeben. „Die Freude war nicht immer da“, gibt Liensberger zu. „Ich habe mich sicher verändert in den letzten Jahren. Gerade die härtesten Erfahrungen bringen einen am meisten weiter. Wenn man das Gefühl hat, es funktioniert nichts mehr.“