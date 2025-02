„Wenn sie gewinnt, gibt es wieder Hausarrest“

„Die Bilanz gegen meine Tochter ist nicht so berauschend“, schmunzelt Basketball-Coach Stefan Höllerl. Der im Dezember bei den Basket Flames den Posten des Damen-Trainers übernahm, mit seinem Klub nun am Sonntag einen Sieg braucht, um noch eine Chance auf die Play-offs in der Damen-Superliga zu haben. Doch da steht ihm ausgerechnet Tochter Sina mit Klosterneuburg im Weg. Nicht zum ersten Mal ...