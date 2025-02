Großer Liverpool-Ärger: „Er hatte keine Kontrolle“

Ursprünglich war auf der Premier-League-Website gestanden, dass Slot wegen „beleidigender Sprache“ für zwei Partien zuschauen müsse. Er hätte den „Reds“ damit an der Linie in den Partien am Sonntag gegen die Wolverhampton Wanderers und am Mittwoch darauf bei Aston Villa gefehlt. So bleibt weiter abzuwarten, ob Slot überhaupt für mehr als ein Spiel gesperrt ist.