Vier Rote Karten! Chaos bei Liverpool-Derby

Als Everton-Mittelfelder Abdoulaye Doucouré direkt nach Spielende provokant in Richtung des Auswärtssektors lief, wurde er von Liverpool-Eigengewächs Curtis Jones konfrontiert. Dies führte zu einer Rudelbildung, in der die beiden Stadtrivalen aufeinander losgingen. Sowohl Jones, als auch Doucouré sahen daraufhin ihre zweite gelbe Karte des Abends und sind damit für das nächste Spiel gesperrt. „Ich glaube, Doucouré wollte am Ende unsere Fans provozieren und Curtis fand das nicht richtig“, verteidigte „Reds“-Kapitän Virgil van Dijk bei TNT-Sports seinen Mitspieler.