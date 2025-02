Weißes Haus lässt AP-Reporter nicht hinein

Zugang nur, wenn redaktionelle Standards angepasst werden

Am Dienstag hatte AP-Chefredakteurin Julie Pace mitgeteilt, dass ihr Reporter im Zusammenhang mit der Umbenennung des Golfs von Mexiko in „Golf von Amerika“ durch US-Präsident Donald Trump „daran gehindert“ worden sei, an der Unterzeichnung eines Erlasses von Trump im Oval Office teilzunehmen. Die Agentur wurde demnach von den Mitarbeitern des Weißen Hauses darüber informiert, dass ihr der Zugang zu einer dortigen Veranstaltung verweigert werde, sollte sie ihre „redaktionellen Standards nicht an die von Präsident Donald Trump erlassene Verordnung zur Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika anpassen“.