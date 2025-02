Skoda Kodiaq: Raumschiff, Familienfreund, aber …

Der Skoda Kodiaq war immer so etwas wie die Eier legende Wollmilchsau für Familien: riesengroß, solide, praktisch und für das, was er bietet, richtig günstig. In zweiter Generation ist er weiter gewachsen und nun erst recht der Traum vieler Familien. Trotzdem ist er nicht perfekt und kann sogar nerven. Warum, erfahren Sie hier im Podcast!