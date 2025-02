Viel Spaß und ein Glaserl bei der Bronze-Party

Da haben sich Zwei gefunden! „Die Harmonie war von Anfang an da!“ Katharina Truppe und Stephanie Venier kamen auch spätabends im Home of Snow aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. „Wir haben viel Spaß miteinander.“ Ein Gläschen durfte es beim Team „Immerlustig“ auch sein. Bei Stephie war nach Gold im Super-G und Bronze in besagter Teamkombi klar: Die Heim-WM war für die Tirolerin ein Traum! „Ich hätte es mir kaum besser vorstellen können.“ Gefiel auch Schwester Bianca und Stephies Freund Christian Walder, die ebenso voller Stolz waren. Das Feiern wird spätestens nach der Saison weiter gehen.