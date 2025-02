Auf der Flucht: Starek und sein nackter Hintern!

Der Himmel über Marbella fast kitschig blau, kein Wölkchen trübt das Firmament. Gustl Stark nimmt in seinem Golfklub an der Costa del Sol Platz, während der Kellner Sepp Pail kritisch beäugt und schließlich höflich ermahnt. Die Fotografen-Legende der „Krone“ verstößt mit seinem T-Shirt gegen die Kleidervorschrift im noblen Ambiente, ein Hemd muss her. Also ab in den benachbarten Golf-Shop.