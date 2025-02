MCI-Prüfung: Postenbesetzung sorgt für Debatten

Ehemalige Mitarbeiterin nicht in Sonderprüfung involviert

Aus dem Land heißt es indes: „Die Unabhängigkeit und Objektivität des Landesrechnungshofes ist die Grundlage für seine Arbeit und sein höchstes Gut. Diese Grundprinzipien sind auch in seinen Arbeitsprozessen implementiert. So muss jeder/jede PrüferIn seine/ihre Unbefangenheit und Verschwiegenheit im Innen- und Außenverhältnis vor einer etwaigen Auftragserteilung schriftlich bestätigen. Auch unterliegen sämtliche Prüfungsakten der höchsten Vertraulichkeitsstufe im Datenmanagement, wodurch nur der/die betroffene SacharbeiterIn über Zugriff auf die Unterlagen von Prüfprojekten verfügt. Aufgrund dieser Grundprinzipien und den Arbeitsprozessen des Landesrechnungshofes wird die im Artikel erwähnte ehemalige Mitarbeiterin der Abteilung Hochbau des Amtes der Tiroler Landesregierung selbstverständlich in keinster Weise in die Sonderprüfung MCI involviert sein.“