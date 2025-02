Nase kaputt! Aber der Torriecher war ungebrochen

Die Busfahrten nach Graz glichen für den amtierenden Handball-Meister HC Linz in den letzten Jahren einer regelrechten Odysee. Denn siebenmal nahm man zuletzt die Reise in die Steiermak in Angriff – was eine Distanz von über 3000 Kilometer bedeutet, ohne dabei je etwas Zählbares mit in die Stahlstadt zu nehmen. Der letzte Sieg datierte gar aus dem Oktober 2019!