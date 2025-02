„Lieber ein Schweizer als ein Österreicher“

Kein Speed-Doppel-Gold

Damit verpasste Odermatt einen elitären Kreis. Vor ihm war es nur drei Skifahrern gelungen, sich an einem Ort zum Doppel-Weltmeister im Super-G und der Abfahrt zu krönen. Legende Hermann Maier im Jahr 1999 – der „Herminator“ feierte diese Doppel-Premiere in Vail/Beaver Creek. Bode Miller schaffte das Kunststück 2005 in Bormio. Und vor vier Jahren hängte sich Vincent Kriechmayr zweimal die Goldene in Cortina d’Ampezzo um. Odermatt blieb dies (noch) verwehrt.