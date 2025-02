Davis glänzt bei Mavs-Debüt – bis er sich verletzt

Trotz verkürztem Einsatz gut gelungen ist am Samstag das Mavericks-Debüt von Anthony Davis in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Der im spektakulären Wechsel für Luka Doncic von den Los Angeles Lakers nach Dallas gekommene Center drehte in seiner ersten Partie für die Mavericks beim 116:105 gegen die Houston Rockets auf. Davis zeigte mit 26 Punkten, 16 Rebounds, sieben Assists und drei Blocks all sein Können. Ende des dritten Viertels schied er angeschlagen aus.