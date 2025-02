Große Welt der kleinen Steine steht vor Premiere

Wertanlage Lego – „Man kann nur gewinnen“

Aber nicht nur zum Spielen eignen sich die bunten Steine. Lego ist für Tom auch die perfekte Investition. „Es verliert nie an Wert, man kann nur gewinnen“, so der Sammler. Eines seiner wertvollsten Sets im Shop ist die „Cloud City“ aus Star Wars. „Vor acht Jahren kostete es neu 200 Euro, heute ist es bereits 3.800 Euro wert“, so Tom. Wäre es noch originalverpackt, dann würde der Wert sogar bei 8.000 Euro liegen.