St. Pölten greift in der Türkei auf dem „Basar“ zu

Zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei gab’s für St. Pölten nicht nur ein Test-1:4 gegen Luhansk (Ukr), sondern auch ein Mitbringsel vom Spieler-„Basar“. Kurz vor dem Transferende am Donnertstag nahmen die „Wölfe“ Ex-Klagenfurt-Sechser Turgay Gemicibasi mit an die Traisen. Der 28-Jährige kickte zuletzt für Zweitligist Adanaspor, war dort aber nur noch Joker.