Ex-Champions-League-Teilnehmer nun bei Ferlach

In der Nations League gegen Odegaard

Auch fürs Nationalteam lief der 32-Jährige sechsmal auf. 2018 traf er im Nations-League-Duell mit Norwegen auch auf Stars wie Martin Odegaard (nun Arsenal). Seit Sommer 2024 war Dervisevic vereinslos, davor spielte er bei NK Krka (2. Liga/Slo) und in Indiens Topliga bei East Bengal. „Der Kontakt kam über einen Manager zustande. Er soll bei uns als Spielmacher agieren“, freut sich Ferlach-Coach Mario Verdel, dass Dervisevic bis Sommer signiert. Am heutigen Donnerstag schließt das Transferfenster um Mitternacht.