Danso geht bei Debüt für Spurs in Liverpool unter

Aufgrund einer Vertragsklausel darf die Rechtsverteidigerin in Partien gegen ihren Ex-Klub Arsenal, der sie vorerst bis Sommer verliehen hat, nicht eingesetzt werden. Am Sonntag waren die beiden Teams auch schon in der Liga aufeinandergetroffen. Da hatte sich Arsenal ohne Manuela Zinsberger in Manchester mit 4:3 durchgesetzt. Zinsberger saß auch am Donnerstag auf der Bank.