Ausgang für Frauen: Hitzige Debatte um Party-Event

Geniale Idee oder zurück in die Steinzeit? Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen ausgelassen miteinander. Das Besondere: Das Event startet bereits um 20 Uhr und endet knackige drei Stunden später. Und so kommt es, dass viele der teilnehmenden Mütter dann längst wieder zu Hause bei ihren Familien sind, während das Nachtleben sonst noch nicht einmal richtig Fahrt aufgenommen hat. Das Konzept schlägt hohe Wellen, die Tickets gehen weg wie die warmen Semmeln. Vom Wuppertal aus expandierte „Mama geht tanzen“ erst in alle anderen Teile Deutschlands, dann auch nach Österreich und in die Schweiz.