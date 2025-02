Überraschungs-Wechsel von Jakob Pöltl in der NBA?

Jakob Pöltls Arbeitstag in der National Basketball Association (NBA) hat am Dienstag (Ortszeit) vorzeitig geendet. Der Wiener schied beim 115:121 der Toronto Raptors gegen die New York Knicks zur Halbzeit wegen einer Hüftprellung aus. Er hatte bis dahin fünf Punkte, je zwei Rebounds und Assists sowie einen Steal in 14:49 Einsatzminuten gesammelt. Vor dem Ende der Wechselfrist am Donnerstag (21.00 Uhr MEZ) bekundeten unterdessen die Los Angeles Lakers ihr Interesse an Pöltl.