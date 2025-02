Neureuther: „Das hat nichts mit Skifahren zu tun“

„Für mich sind die besten Skifahrer diejenigen, die entweder am schnellsten gerade den Berg hinunterfahren, am schnellsten die Kurven fahren, den technisch schnellsten Schwung fahren können oder die Slalomfahrer mit dem Ritt auf der Rasierklinge“, so Neureuther mit Blick auf die Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom.