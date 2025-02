Kevin Danso kann man nur gratulieren! Der nächste Österreicher in der englischen Premier League, wo das Geld nahezu komplett abgeschafft ist. Und noch dazu mit Tottenham bei einem ganz großen Namen des internationalen Fußballs, auch wenn die Londoner in dieser Saison in der Meisterschaft große Probleme haben.

„Mir tut das heute noch leid“

Aber der 26-jährige Riese mit Voitsberger Wurzeln hat schon im Team bei seiner Galavorstellung zum EM-Auftakt gegen die Superstars aus Frankreich in der Innenverteidigung gezeigt, dass Steirerblut kein Himbeersaft ist. Mir tut es heute noch leid, dass sein Wechsel damals zu „meiner“ Roma an Herzproblemen gescheitert ist. Kevin ist ein echtes Mentalitäts-Monster und auf dem Platz eine Maschine: Die wird in London funktionieren!