Rapid-Motor ist aktuell „unverkäuflich“

Am letzten Tag der Transferzeit in Europas großen Fußball-Nationen England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich geht es auch in Österreich mächtig zur Sache. Beim SK Rapid rückte am Montag der aktuell begehrteste Spieler im Kader in den Mittelpunkt: Mittelfeld-Motor Mamadou Sangare.