Samsung präsentiert neues KI-Smartphone Galaxy S25

Viele KI-Features, 3-Nanometer-Chip von Qualcomm

Zu den Software-Neuerungen zählt unter anderem eine neue KI-„Briefing“-Funktion, um informiert in den Tag zu starten. Dazu gibt es (verbesserte) Features, die auch beim Vorgänger vorhanden waren – KI-Bildverbesserungen bei Fotos, Sprache-in-Text- und Übersetzungstools, eine KI-Bildersuche von Google und in die Tastatur-App eingebettete Chatbot-Tools, um nicht selbst schreiben zu müssen – nicht alles davon erfolgt lokal, manches ist in die Cloud ausgelagert.